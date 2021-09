“Milline löök! Taastõusmine tuleb justiitsministeeriumile järele!”

Kui heas vormis on mees, kes tervise alko, narko või mõlemaga tuksi keeranud? Nädalavahetusel peetud jalgpallimatšil nägi, et kui sõltuvus on võidetud, siis kannatab teisi pikali joosta, väravaid lüüa ning mõnel on kohal nainegi, kes poolehoiu märgiks värava kõrval hääle ära karjub.