Sirlis Sõmer-Kull: inimene, kes ei tee vähimatki oma kliendi kaitsmiseks, tõesti ei sobi hooldekodusse tööle

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse ütles AK-le, et kui vaktsineerimata töötajad tekitavad hooldekodudes probleeme, võib nad vallandada, sest seadus lubab seda. Hooldekodu juht vastas, et kogu seda probleemipundart asutuste õlule panna ei tohiks, sest pärast vallandamist pole uusi töötajaid kusagilt võtta.

Ma olen rääkinud paljude asutustega, et mis oleks õige käitumisviis. Lähenemise, et vaktsineeri või vallanda vahele peab mahtuma palju muid meetmeid. Selles vallas on kaks põhilist asja, mida asutused teevad. Üks on töötajate rahulik ärakuulamine, inimestega rääkimine. Paljud asutused ka teevad seda ning enamasti selgub, et vaktsineerimine on nii võimalik kui ka vajalik.

Kas te olete näinud, et töötajatega rääkimisest on kasu?