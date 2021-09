Millised on ebaausad kaubandustavad, mis uue seadusega keelati?

Riigikogu võttis vastu maaeluministeeriumi esitatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse, mille eesmärk on korrastada ettevõtjatevahelisi kaubandussuhteid toidu teekonnal tootja juurest poeletile.

Seadusega tagatakse, et kaubanduspartnerid ei kasutaks ebaausaid võtteid. Ebaausate kaubandustavadena sätestatakse seaduses tehingud ja teod, mis on seotud maksetähtaegade, tarnete ja müügitingimustega ning mis on põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas ostja ja müüja vahel keelatud.