Marjateadlane Taimi Paal: meie kõige väärtuslikum metsamari on pohl

Taimi Paal räägib, et pohla hiilgeaeg kestab Eestis veel kümmekond aastat, kuni viimased küpsed männikud on maha võetud ja raiesmikud pole noore metsaga kattunud. „Minu arust on pohl Eesti kõige väärtuslikum metsamari, mis toetab näiteks neerude ja kuseteede tegevust, mõjub soolebakteritele hästi. Venelased on teinud uurimusi, et pohla toimeained hävitavad ka vähiraku algmeid. Pohl on mu lemmikmari, kuigi ka mustikas on väga hea. Praegu võiks ka Eestisse tuua tšarterlennuga korjajaid ja majutada Võru hotellidesse.”

Toomas Kukk 2