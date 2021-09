Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Koroonaviiruse levik on suurim Lõuna-Eestis. Seal asub kõige enam koldeid ja ka nakatunuid. Suurimad kolded on hoolekande-, haridusasutuste ja töökohtade kolded. Teadusnõukoja liige Krista Fischer tõdes, et praegu on palju nakatunuid koolilaste seas, kes kokkuvõttes viivad viiruse koju, Samuti teadusnõukogusse kuuluva rakendusviroloogia professori Andres Meritsa sõnul oleks vaja alustada vaktsineerimist kolmandate ehk tõhustusdoosidega, aga on ka põhjendus ootamiseks.