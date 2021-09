Lembit Paal lisas, et tundes Raul Rosenbergi juba aastaid, ta siiralt ei usu, et see mees on tahtlikult seadust rikkunud.

„Mina isiklikult ei usu. Peaks vaatama ka nendele reeglitele otsa, kas neid on rikutud, kas on mõnest asjast mööda vaadatud, mõne koha pealt silm kinni pigistatud. Aga kui täna süüdistada mehi sellest, et on antud laenu mittepõllumajanduslikele ettevõtetele, siis peaks vaatama, mida ütles reeglistik. Kas need reeglid üheselt keelasid andmast laenu maapiirkondades tegutsevatele teistele ettevõtetele?” arutles Paal.