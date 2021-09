MESi juht Raul Rosenberg ei saa aru, miks keskkriminaalpolitsei uurimine algatati: tegutsesime lepingu järgi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“MESi väljastatud laenude puhul tuvastasime, et raha on väljastatud ettevõtetele, kes tingimustele ei vastanud. Muu hulgas said laenu näiteks vahetult enne koroonakriisi loodud ettevõtted,” selgitas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp.

Rosenbergile ja Reinupile esitati kahtlustus riigi varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises ja usalduse kuritarvitamises. Kahtlustuse järgi ei jõudnud koroonakriisis kannatanute abistamiseks mõeldud sooduslaenudest, kokku 100 miljonist eurost, abivajajateni umbes 24 miljonit.

“Ma ei saa päris täpselt aru, miks keskkriminaalpolitsei uurimine algatati,” ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg, kelle volitused on praeguseks peatatud. “Meid süüdistatakse, et andsime laenu ettevõtetele, kellel polnud COVIDi mõju, ning alustavatele ettevõtetele. Nüüdseks on aga teisedki ministeeriumid välja öelnud, et ka alustavatel ettevõtetel oli COVIDi mõju. Me vaatasime krediidikomiteega kõik taotlused üle ja kaalusime iga juhtu eraldi.”