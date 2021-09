Miks kandideerivad 80–90aastased valimistel? “Kui 16-aastane on küps valima, siis miks pole mina 84-aastasena adekvaatne kandideerima”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Räpinas elav 89aastane Enu Mäela kandideerib sel sügisel elus esimest korda valimistel. “Ma tean, et mul on vanust juba korralikult või isegi liiga palju, aga viimane aeg on igasugu uusi asju proovida ja miks mitte ka 90aastasena poliitikuks hakata,” naerab ta.

Mäela ühegi erakonna, ka sotsiaaldemokraatide liige pole ning ei plaani ka kellegi sekka astuda. Valimiskampaaniat teeb ta iseseisvalt.

“Mingeid suveniire vist erakond valimiskampaania jaoks teeb, kuid mina ei taha neid väga jagama hakata. Mul on oma ringkonnas inimesed, keda tunnen ja kellega kavatsen vestelda. Mind ikka natuke tuntakse ka,” muheleb ta.

Enust aasta noorem, 88aastane Heinar Jahu kandideerib kohalikel valimistel teist korda. Viljandis elav 84aastane Valli Veigel on erinevalt Mäelast ja Jahust aga juba staažikas poliitik.

