Rein Sikk: Taani tarkus võib talitseda Eesti elektritonti

Millele küll osutab see, et Eestiga peaaegu sama suures Taanis on elektrit tootvaid tuulikuid 40(!) korda rohkem? Mida ütleb see lahendus meie elektrihinna kriisi lahendamise oskuse ja võime kohta? Äkki siin on, mida õppida?