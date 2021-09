Ligi pool vastanutest ei hoia veel elektrit kokku Kas ja kuidas hoiad elektrit kokku?

| LUGEJA ARVAB |



Küsisime sel nädalal, kas meie lugejad on juba hakanud elektrienergiat vähem kulutama ja kus nad kokkuhoiukohti näevad. Üllatuslikult teatas 48,7% vastanud lugejatest, et nemad veel ei ole kokkuhoiule mõelnud. 36% tunnistas, et teevad elektrit nõudvaid majapidamistöid öösel, kui elekter on odavam, ja ühtlasi mõtlevad ka kodu soojustamisele.