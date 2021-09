"Rahvas nõuab füüsalit!": imemarja füüsali kasvatajaid tabas ootamatu müügiedu

„Rahvas nõuab füüsalit, me ei jaksa nii kiirelt seda marja laos sorteerida,“ teatab Segasumma talu peremees Tanis Kulp, et kui varem oli nende e-poes järjekord kolm päeva, siis nüüd on juba kolm nädalat.

Silja Lättemäe Ajakirjanik 2