Marju Reitsak: mälu ei maksa usaldada, aednik ja ilmaentusiast peaks oma tähelepanekud päevikusse kirja panema!

Eelnevaga seoses tasub aga märgata hoopis seda, kuidas inimeste mälu on selektiivne. Enam ei räägi keegi ülimalt palavast ja kuivast suvest, pigem on kõigil meeles, et oli vaid lõputu sadu. Need, kelle puhkus kogemata langes sajusele ajale, jäävadki 2021. aasta suve meenutama külma ja märjana. Siit johtub, et mälu ei maksa usaldada, aednik ja ilmaentusiast peaks oma tähelepanekud päevikusse kirja panema!