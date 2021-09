See komme on pärit Venemaalt, sest juba vähemalt tuhande aasta tagant on teateid selle ulatuslikust kasutamisest. Venemaalt eksporditi seda teed ka mujale Euroopasse, see sai väga kuulsaks ning oli vahepeal Venemaa üks olulisemaid ekspordiartikleid. Vene päritolust tuleneb omakorda nimetus Ivan tšai või Ivani tee.