Maal elamise päeval ootavad maakoolid, lasteaiad, ettevõtted ja kogukonnad

Laupäeval näeb maavaldades, millised on kohalikud koolid, lasteaiad ja tervishoiuasutused. Oma tegevusi tutvustavad kohalikud ettevõtjad ja kogukondade eestvedajad. Päeva jooksul saab osaleda erinevates töötubades, peetakse kohalike toodete laatu ja valdade juhid tutvustavad piirkonnas saadaval olevaid elamispindu ning töökohtade loomise võimalusi. Iga omavalitsus on kokku pannud oma programmi, mis kajastub Maal elamise päeva kodulehel www.maalelamisepaev.ee

22. septembril Vändras toimunud Maal elamise päeva avaüritusel sõnas riigihalduse minister Jaak Aab, et Maal elamise päev on hea näide, kus kohaliku elu arendamise nimel tegutsevad ühiselt kohalikud kogukonnad, omavalitsused, riigipoolsed partnerid ja kohalikud ettevõtjad. Ta lisas, et ministeeriumite poolt vaadatuna on Maal elamise päev muutunud oluliseks traditsiooniks, mis peab kindlasti jätkuma ning selle tegelikke mõjusid saab näha ja hinnata pikemas vaates. Ministeeriumide ühiselt tellitud uuringu alusel on juba kasvanud rändevoog Harjumaalt väljapoole ning seda toetab omavalitsuste järjepidev töö inimestele oluliste teenuste arendamisel.