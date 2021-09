Professor: aroonia on superfruit ja sellest tehtud vein on sama kasulik kui Prantsuse vein

„Superfruit on kaubanduslik termin, kui seda lahti seletada, siis siia kuuluvad sellised toidud, mis torkavad silma bioaktiivsete ainete poolest,” rääkis Eesti Maaülikooli aianduse professor Kadri Karp veebikonverents „Tarkus toidab - kus ja kuidas kasvab Eesti toit?”.

Aastaid tagasi pakkusid Maaülikooli teadlased selle termini eestikeelseks vasteks võlumarjad, kuid see ei läinud käibesse.

Karp rääkis, et superfruiti teema sai alguse ajaloost – legendidest. Aedmustikad on pärit Põhj a -Ameerikast ja nende kohta oli käibel legend, et näljahäda korral päästis S uur V aim lapsed, saates neile taevast mustikaid.

Harilik mustikas, mis kasvab meil metsas, sisaldab tunduvalt rohkem bioaktiivseid ühendeid, kui Ameerikast pärid ahtalehine mustikas, mida kasvatatakse aedades.