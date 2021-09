Ain Alvela: mida peaks väikemetsaomanik sellest kõigest arvama?

Natura alad on kogu eksisteerimise aja olnud ka metsaomanike ja riigi vahelise vaidluse objektiks, sest metsaomanikud, kelle maadele on määratud Natura 2000 kaitse, seega ka metsamajanduslikud piirangud, saavad kitsenduste eest vaid minimaalset toetust, mida ei anna võrrelda majandamisest saadava tuluga. Nüüd tuleb tagatipuks välja, et piirangutele vaatamata on Natura aladel ikkagi majandatud metsi intensiivsemalt, kui oleks tohtinud. Õigemini – majandamisel pole justkui hinnatud raietega kaasnevat keskkonnamõju.