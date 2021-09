Hooldekodu töötajate vaktsineerimine on kriitilise tähendusega, aga siiani puudub vastav seaduslik alus

Vaktsineerimise puhul on tegu meditsiinilise sekkumisega inimese kehalise enesemääramise õigusesse, mida samuti kaitseb põhiseadus, selgitavad vandeadvokaadid Pirkko-Liis Harkmaa ja Allar Jõks. Sõltumata, kas vaktsineerimine oleks vajalik töötaja või avaliku huvi kaitsmiseks, saab kohustus tulla ainult seadusest. Hetkel selline seadus puudub.

Olukord, kus iga tööandja saaks enda koostatud riskianalüüsi alusel kehtestada vaktsineerimiskohustuse, oleks ilmselgelt vastuolus põhiseadusega. Ega asjata president Kersti Kaljulaid riigikogu sügisistungjärku avades sõnanud: "Ei ole aus, et uue õiguste ja vabaduste tasakaalu üle otsustavad ametnikud – PPA juht, kaitseväe juht, haiglate ja kiirabide juhid, ettevõtete juhid. See tasakaal on teie teha, armas riigikogu."