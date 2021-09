ANNA TEADA | Kas koolid tuleks viiruselaine tõttu sulgeda?

Haridusministeeriumi meelest tuleks hoida koolid lahti niipalju kui võimalik ning distantsõpe pole ka lastevanemate seas populaarne. Samas on Eestis ikkagi kümneid koole, kus on sel õppeaastal avastatud koroonaviiruse levik ning osa koole on ka selle tõttu distantsõppele üle läinud. Mida teha?

Vali sobiv variant ja kirjuta oma arvamus ka kommentaaridesse.

