Piret Tali: koerasitt peaks ikka biolaguneva jäätme konteinerisse minema, mitte üldprügisse

Selge see, et seni kuni meie linlikke lemmikuid ei ole suudetud õpetama enne väljumist vesiklosetti kasutama ega juba kilesse kätketud julkasid väljutama, tuleb ontlikul peremehel oma lemmiku järel linnatänavatel koristada (kahju vaid, et see ei kehti kehavedelikele, mis linnas lume kollaseks ja mängukõlbmatuks muudavad).

Milline hämmastav jõud on tsivilisatsioonil, suutsin ma mõelda, kui väärikad inimesed pannakse oma koerte kammerteenriks. Küllap on see osa kogukondlikust ja rohelisest mõtteviisist, ehkki mida rohelist on ühes plastkotis? Isegi kui see biolaguneb.