Kui Eestis asuvad puiduettevõtted tegutsevad siiani peaasjalikult puidu mehaanilise töötlemise vallas, siis mujal maailmas on üha enam levimas n-ö puidukeemiaga tööstus, mille tooraine on küll puit, aga mille toodangut me esmapilgul puiduga seostada ei oskagi. Need on näiteks puidukiust valmistatud kangad, plastilaadsed tooted jmt.

Soome puidukontserni UPM asepresident Kaido Kukk on omal ajal olnud pikalt tegev vineeritööstuses, aga viimased pea kuus aastat tegeleb ta UPMis puidupõhiste lahenduste otsimisega plasti asendamiseks. Need on näiteks biokomposiitmaterjalid ja puidupõhised kiud, mis võiksid tulevikus asuda laiatarbesse praeguseks juba kogu maailmas nuhtluseks muutunud plasti asemel.

Kaido Kukk on seda meelt, et innovatsioon puiduvaldkonnas liigub tõepoolest puidu mehaaniliselt töötlemiselt puidu keemilisele töötlemisele, kusjuures see on midagi märksa keerulisemat ja spetsiifilisemat kui traditsioonilisse vormi surutud tselluloositootmine.