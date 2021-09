Teel uue maailmavaate poole: "Seda enesehävituslikku pidu ja pillerkaari saab lõpetada ainult despootlikult ja käsu korras.”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Olgu kohe ära öeldud, et kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerijaid ma Kaereperes Valtu seltsimaja klassiruumis ei märganud. Kohal olid Ööülikooli tegijad Külli Tüli ja Jaan Tootsen, kes loengud lindistasid. See jättis lootuse, et tasakaalu, loomingulisuse, loodushoiu ja koostöö mõtted jäävad alles ning levivad laiemalt.

Äsja ilmus Hooandja portaali toel Pentti Linkola (1932–2020) raamat „Teisitimõtleja märkmed”. Raamatu tõlkija Priit-Kalev Parts kirjutab eessõnas, et Linkolat on nimetatud kommunistiks ja fašistiks, konservatiiviks ja patriarhiks. Linkola ise ütles selle peale, et neil nimetamistel pole planeedi saatuse seisukohast mitte mingit tähtsust.

Biosemiootik Kalevi Kull rääkis Külaülikoolis Charles Darwinist, kes oletas, et organismidel on püüd võimalikult palju järglasi anda ja seetõttu on olelusvõitlus paratamatu. “Kuna reeglite seadjat, valitsejat looduses pole, siis on see aina üks sõdimine seal, arvati kaua.”

Hilisema uurimistöö suur küsimus on olnud, kuidas ja millised suhted looduses tegelikult on. Ökoloog Asko Lõhmus võttis siin jutu üle ja ütles, et seda, mis tegelikult on, me ei tea niikuinii.