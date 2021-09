Eesti elanikud söövad Poola õunu ja Hollandi pirne

Eestis tarbiti eelmisel aastal värskeid õunu ja pirne kokku 17 000 tonni, mis teeb aastas ligi 114 miljonit keskmise suurusega vilja, edastab Statistikaameti blogi. See tähendab, et kadu arvestades tarbib üks inimene ligi 13 kg õunu või pirne aastas, mis teeb umbes 7 keskmise suurusega vilja kuus. Tarbitud viljadest on vaid iga 11. kodumaist päritolu.

Toimetas Einar Ellermaa 3