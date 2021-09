Elektrihinna suur tõus on paljude inimeste mõtetes tekitanud ohutunde, et ka küttepuidu hind hakkab tõusma. Praegu seda veel tunda pole, aga kuna metsamaterjali hind üldiselt on tõusnud, siis tõenäoliselt jõuab hinnatõus mõninga ajanihkega ka küttesse.