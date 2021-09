Küttepuid ja briketti esialgu veel jagub, aga hind võib tõusma hakata

OÜ Viru Halud tegevjuht Janis Üksik ütleb, et küttepuude ruumimeeter on võrreldes eelmise aastaga paar eurot kallimaks läinud, aga tugevas kasvutrendis puidu hind pole veel küttepuude hinda väga mõjutanud.

“Meil on endiselt toorainekriis ja kõik sisendid kallinevad peadpööritava kiirusega. Aasta alguses hakkas palgihind kasvama, see tingis surve palgimetsa raiele, mis tähendas, et küttepuud väga ei raiutud ja siis tuli linnurahu, mis katkestas raied. Keeruline aasta on.”

Küttepuidu soetamisel kehtib põhimõte, et kui tahad soodsalt saada, siis tee kaupa kevadel ja näe ise rohkem vaeva. Kui aga hindad mugavust, tuleb rahakotirauad rohkem avatuna hoida.