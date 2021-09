Jüri Ratas: riigieelarve läheb appi neile, kes tahavad maal elada

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Elektrihind võtab enneolematuid kõrgusi, kuid eelarves see eriti ei kajastu. Kas Keskerakonna arvates peaks kõrget elektrihinda kuidagi veel kompenseerima?

Siin on neli lahendust, mida Keskerakond on soovinud. Esimene on aktsiiside jätmine praegusele tasemele, see saab tehtud. Meie soov oli ka see, et järgmisel aastal tõuseks üksi elavate eakate toetus, sest neil on kõige raskem.

Kolmandaks tooksin ma välja palgatõusud, mis on olnud Keskerakonna jaoks viimased kuus aastat olulised.

Neljandaks oleme koalitsioonis kokku leppinud, et CO2 kvoodimüügist on ülelaekunud tulu ja sellest võiks kompenseerida hinnatõusu neile, kes kõige rohkem abi vajavad, näiteks vähekindlustatud peredele. Neid leibkondi, kes praegu toimetulekutoetust saavad, pole mitte sadu, vaid tuhandeid. Me arutame seda riigikogus eelarvemenetluste käigus.

Eestis on ka palju keskklassi peresid, keda kõrge elektrihind puudutab. Muutus on suur, kui 100 euro asemel tuleb maksta 200 või rohkemgi. Toimetulekutoetusele nad aga tõenäoliselt ei kvalifitseeru.

Aktsiisipeatamised on üks lühiajaline meede, mis mõjutab kõiki leibkondi. Sellises seisus, kus me praegu oleme, tuleb kahtlemata mõelda aga ka pikaajalistele lahendustele. Eraldi küsimus on, kuidas need töötavad, kui me läheme veel rohkem üle tuule- või või päikeseenergiale.

Kui palju teie elektriarve augustis-septembris tõusnud on? Kas jälgite, millal pesumasina tööle panete?

Septembri arvet mul veel käes pole. See tuleb selle kuu lõpus. Eks ma ikka vaatan ja jälgin.

Ka seda, millal pesumasina tööle panete?

Seda oleme vaadanud juba viimased kümmekond aastat. Kui võimalik, siis ikka öisel ajal, peamiselt nädalavahetusel.