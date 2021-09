Taimi Paljaku ilmaprognoos: tuleb ilus nädalavahetus, pärast seda tõuseb tuul

Reedne temperatuurifoon on juba laialdaselt 11–14° piires, vaid äärmises idaservas veel 10° lähedal. Taeva seis oleneb sellest, kumb rõhkkondadest pisikese eelise saab. Tänane on küll valdavalt pilvine, kuid kõrgrõhkkonna toel suurema sajuta. Õhtul võivad aga saartele madalrõhkkonna piirest sajupilved trügida ja reedel siia-sinna vihma tuua.

Nädalavahetus on enam kõrgrõhkkonna ja sajuta ilma päralt. Madalrõhkkond annab endast põhiliselt märku tuule tõusuga, laupäeval on saartel puhanguid 15 m/s, pühapäeval paisub tuul veelgi tugevamaks ning siis ka sisemaal. Ööd on nappides plusskraadides, päevasoe kerkib 15° ümbrusse.