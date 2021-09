Argo Ideon: riigieelarve on jõudnud arusaamatuse kõrgeima määrani

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Professor ja parlamendisaadik Uno Mereste (1928–2009) võitles omal ajal seaduste arusaadavuse eest. Tema mõte oli, et seadused üldjuhul peaksid olema kirjutatud nii, et põhikooli lõpetanud inimene on võimeline neid mõistma.

Ma ei tea, mida öelnuks Uno Mereste praegusaja riigieelarve kohta, aga omaette märk on see, et selle läbipaistmatusest ja arusaamatusest kõneldakse juba kõigil tasemetel, kes eelarvetegemisega kokku puutuvad – parlamendis, valitsuses, riigikontrollis. Riigikontrolör Janar Holm kirjutas kaks aastat tagasi 2020. aasta eelarve kohta: “Oli aeg, kus eelarverida seaduses näitas seda, kui palju ühele või teisele ministeeriumile raha eraldatakse. Nüüd sellist rutakat järeldust arvujada lugedes teha ei saa.” Peen inglise laadis huumor, aga naerma väga ei aja...

Tänavu siis selgus, et 2020. aasta eelarves oli rahade kokkuvõtmisel tehtud veidi näpukaid, mistõttu dokument näitas riigi tulude ja kulude vahet üle 300 miljoni euro võrra valesti.