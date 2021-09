Täna on mihklipäev

Paljudes talumajapidamistes oli 20. sajandil ja kuskil on ilmselt tänapäevalgi sel päeval nimega seotud sisu, sest mihklipäevaks tapeti lammas ja valmistati õlut.

Oluliseks ohvriloomaks on olnud veel kukk, kelle vere piserdamisest talliseintele on loodetud hobuseõnne. Ka on kana- ja kukeliha olnud hingedeajal hingedele viidavaks toiduks.