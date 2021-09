Oksjonil on Rail Baltica raudteetrassiäärne kaeveloaga kruusakarjäär

Antud oksjoniga tegelev Timber.ee metsaspetsialist Marcel Lahe toob välja, et kinnistu uuritud, ligi 10 ha suurusele alale on väljastatud kaeveluba ning seal on hinnanguliselt ehituskruusa aktiivne tarbevaru 137 000 m3 ning täiteliiva aktiivne tarbevaru 250 000 m3. Kaeveluba on võimalik laiendada kuni 25 ha suurusele alale ning ka kehtiva kaeveloa mahtusid on võimalik suurendada. Kinnistule on mugav ligipääs avalikult teelt, millele lisaks on võimalik saada teinegi ligipääs. „Kui esmapilgul võib tunduda, et uus omanik ostaks maardlat nagu põrsast kotis, siis oksjonile mineva karjääri alghind on arvutatud uuritud ala mahtude põhjal. Uurimata alal on praegused omanikud teinud ise proovikaevamisi ning teadaolevalt on seal samuti kruus ja liiv,”märgib Lahe.