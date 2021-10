“Jänesefaktor” – nagu särav kiir tumedas krimkamaailmas

Krimkadest on soomlaste puhul soosingus just kodumaised lood. Ja raamatud müüvad kenasti – ega muidu oleks Wikipedias 103 soomlase puhul märgitud, et nad kirjutavad krimiromaane. Paraku löövad maailmas läbi Rootsi, Norra, Islandi ja Taani, kuid mitte Soome krimkad. Põhjus: neis on liiga palju Soomet ehk seda, mis paelub küll omasid, aga jääb muule maailmale arusaamatuks – eripärane huumor à la Spede Pasanen, suurema osa ajast õllesaalis istuvad ja hommikust hommikuni veidi vintis eradetektiivid, tegevus tasase elustiiliga väikelinnades või põhjapõtrade kandis.

Henri Koskineni elust ja olust



Ehk on Antti Tuomainen (50) see, kes paiskab akna valla ja maailm näeb, et kui rääkida nordic crime’ist, tuleb rääkida ka Soomest. Algus on juba tehtud – ajaleht The Times nimetas tema romaani “Väike Siber” viimase viie aasta üheks kõige põnevamaks teoseks kõrvuti Margaret Atwoodi ja Michel Houellebecqi romaanidega ning raamatu “Jänesefaktor” põhjal vändatakse USAs linateost.

Tõsi, Tuomainenit ei saa pidada puhtakujuliseks krimikirjanikuks, sest tema teosed käsitlevad laiemaid teemasid ning kriminaalsusega samavõrd paeluv on tema jutustamisoskus, kirjeldatud inimsuhted ja kaasaegse ühiskonna probleemid ning süsimust huumor.