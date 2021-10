Kui mõni ingliskeelne juutuuber tuleb Eestisse põhieesmärgiga otsida siit märke nõukogulikust minevikust, siis Varlamovile imponeerib, kuidas Eesti on sellest otsustavalt lahti rebinud.

Ta näitab publikule näiteks Narvas asuvat sisekaitseakadeemia õppekeskust, Tallinnas säilitatud miljööväärtuslikku puumajade piirkonda, samuti uusi kortermaju, mis ei erine stiililt Skandinaavias rajatavaist. Filmi kandev telg on aga see, kuidas Eestis on suudetud ehitada 30 aasta jooksul demokraatlik ja toimiv ühiskond, kus keskmine palk juba ületab poolteist tuhat eurot ning SKP inimese kohta on kõrgem kui Portugalis.