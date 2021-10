Ramirent andis oma panuse Oscari võitmisel!

Lisaks hekilõikamisele leidub igapäevases majapidamises veel palju töid, mille tarbeks vajalikud tööriistad on hoopis mõistlikum rentida. Erinevad muruniitmisvahendid, käsitööriistad, kas või akutrell – kui tihti keskmine inimene ikka kruve seina laseb? Suuremate masinate, tõstukite, ekskavaatorite ostmisest pole tihtipeale üldse mõtet rääkida – need on eraettevõtjale kulukad ja väga pika tasuvusajaga. Potentsiaalsed tehnika ostjad on ainult kitsalt spetsialiseerunud ettevõtjad.