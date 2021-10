Saaremaa ökotalunik: suvel on päikesepark parem investeering kui lehmapidamine

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Saaremaa talunikud Jaan ja Anne Kiider on veendunud maakarjakasvatajad ning mahetootjad, sest nende sõnul Saaremaa puhtas looduses ja mererandadel teisiti ei saakski, kui toota mahedalt, ilma mineraalväetiste ja kemikaalideta. Igatahes seisab Riido ökotalu peremees Jaan Kiider juba aastaid Saare mahetootjate õiguste eest, ta müüb oma maakarja piima Kuressaare poelettidel ja on välja võidelnud ka Saaremaa tööstuses ökotoodetele oma niši, nii et mahedat toorpiima töödeldakse selles tööstuses ka mahedana. Nõnda on Saaremaa piimatööstuse ökopiimas ja -juustus ka Riido ökotalu igapäevane töö.