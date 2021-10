Tiina Laanem: kliimakatastroof, listeeria, terroristid, rahaõngitsejad, koroona. Kas teadmatus neist võiks olla õnnistus?

Tänapäeval paistaks mesilase nõelamisest tekkinud allergiline reaktsioon enamikule vanematest ohtlik. Nagu ka metsateel kohatud rästik ja end naha külge imenud puuk. Pole just palju neid, kes lubaks väikesi lapsi üksi lõbustusparki, läbi linna bussidega seiklema või autosse turvavööta sõitma. Liiga riskantne! Pole just meeldiv tõdeda, aga meie ei kandnud sõpradega ratastel ringi kihutades kunagi kiivrit. Nagu meie vanemadki. Ning üksi seigeldud sai päris palju.

Sattusin hiljuti ühel koosviibimisel arutlema, mis inimestele tänapäeval üldse ohtlik tundub. Kõik algas muidugi vaktsiiniteemast, kuid laienes siis ka isiklike hirmudeni. Imestati, miks peetakse vaktsiini ohtlikumaks näiteks antibeebipillidest või kas need tuhanded tätoveeritud inimesed teavad, mida see naha alla aetud tint endas sisaldab. Või kõik need kosmeetikatooted, mida ohtralt peale määritakse ega mõeldagi, et neist imendub iga päev tubli annus vereringesse. Kosmeetika osas paistab olevat mingi nihe siiski toimunud, sest tean mitmeid, kes püüavad neid tarbida vaid minimaalselt ning mõni pesebki pead vaid sooja veega ega pea vajalikuks end sisse kreemitada.