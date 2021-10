Konkurss AASTA PÕLLUMEES | Raamatupidajast sai parim veisekasvataja

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui Mariliis Vahar pealinnas raamatupidajaks õppis, ei osanud ta uneski näha, et mõne aastaga tõuseb üheks parimaks lihaveisekasvatajaks Eestis. Nii aga juhtus.

Tänavu parima lihaveisekasvataja tiitli pälvinud noor naine on lihaveisekasvatuses täielik iseõppija, ent praeguseks on temast saanud šaroleekasvatuse entusiast, ta juhib šaroleeklubi ja aretab Eestis nudipäiste šaroleede liini.

Tasub märkida, et kui meie kodumaised kasvatajad on nudipäise šarolee usku, siis Prantsusmaal on see originaaltõug sarvedega.