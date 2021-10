Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mõtlesin korraks, et peaks tee äärde plakati üles panema, et president Kersti, pööra sisse, istume, joome kohvi ja jätkame jutuajamist. Üks, millest ma pärast aastavahetuse intervjuud president Kaljulaidiga aru sain – saab öelda, et see mind võlus: ta teab palju enam ja sisulisemalt, kui ühes tunniajases vestluses ära öelda saab. Kui intervjuu lõppes, oleks ta võinud alles alata. Aga jah, planeeritud aeg.

Nüüd seda varsti aastatagust vestlust üle lugedes isegi üllatab, kui palju toona räägitust kehtib.