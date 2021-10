Raivo Murde: loe, mida suhu topid!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tervise Arengu Instituudi värske uuring tõdes, et Eestis on koolilastest ülemäärase kehakaaluga kimpus iga kolmas poiss ja neljas tüdruk. Rasvunud on koguni 11% lastest. Põhjuseid tuleb otsida eelkõige vales toitumises, mis saab alguse poes tehtud valikutest.

Mitte ainult see, et õuna ning porgandi asemel ostetakse jäätist ja küpsist, vaid paljuski ka see, millist jäätist ja küpsist valitakse. Hind ei peaks olema ainus määrav valikukriteerium, tasuks lugeda ka tooteinfot, võtta kirbusitasuuruse tähtede lugemiseks kas või luup appi.