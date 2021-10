Marje Josing: kõik meie toiduketid oleks juba ammu hindu tõstnud, kui Lidl neid ei ähvardaks

“Poed on võtnud endale mingil põhjusel kinnisideeks, et kilepiim peab olema võimalikult odav. See on tegelikult aga reklaamitrikk,” nendib Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.