Kui juht, siis ikka mees. Kohalike valimiste esinumbrite seas on naisi ainult veerand

“Volikogud, vallad ja linnad teevad otsuseid nii meeste kui naiste üle, ja on ülioluline, et otsustajad oleksid ka naised,” ütles Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor Mare Ainsaar.

Praegu on 79 volikogujuhi seas naisi 11. Naisvallavanemaid või -linnapeasid on kokku 12. Mõlemad kohad on naiste käes ainult kahes omavalitsuses kogu Eesti peale: Põhja-Pärnumaa vallas ja Kohtla-Järve linnas. Samal ajal on mõlemad kohad meeste käes 58 omavalitsuses.

Lähenevad kohalikud valimised ei tõota naiste esindatust demokraatias oluliselt parandada. Erakondade ja valimisliitude esinumbritest, kes on enamikul juhtudel ka omavalitsuse juhi kandidaadiks, on naisi keskmiselt 26,2%. Seejuures väärib märkimist, et pilt on päris erinev nii maa- kui ka erakonniti.