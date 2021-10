Maaleht võrdles Eestis müüdavate küpsiste koostist. Tulemus võttis söögiisu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Maaleht uuris siinsetes poodides müüdavate küpsiste koostist ja tuleb kurvastusega tõdeda, et lõviosa tooteid sisaldab palmiõli. Mis selles siis halba on, võiks siinkohal küsida.

Asi on selles, et õlipalmide kasvatamiseks maa saamiseks võetakse maha troopilisi vihmametsi ja hävivad elukeskkonnad. Teine miinus on see, et palmiõli sisaldab ohtralt küllastunud rasvhappeid, mis soodustab inimesel halva kolesterooli teket, mis omakorda võib viia veresoonkonna- ja südamehaigusteni.

Miks seda siis nii ohtralt kasutatakse? Põhjus peitub selles, et palmiõli on üliodav ja sageli margariini koostises, mis on koorevõist ligi viis korda odavam. Lisaks on palmiõli toatemperatuuril pooltahkes ehk määritavas olekus, mis on mõne toote jaoks oluline.

Kui aga asja lähemalt uurida, siis selgub üllatuslikult, et odavuse väide ei peagi paika.