Hindrek Riikoja: Eesti järgmine president tulgu teisiti!

Praeguse süsteemi nõrkuseks on kahtlemata tõsiasi, et kandidaate saab esitada viimase minutini ning valimiskogusse tuleb riigikogu liikmete kõrval presidenti valima vaid sadakond omavalitsuste esindajat. Viimastelgi valimistel ei olnud inimestel pikalt mingisugust ettekujutust, kes on kandidaadid ning millised on nende vaated. Samuti ei ole neil ka läbi kohalike omavalitsuste valimiste võimalust sisuliselt mõjutada presidendivalimisi.

Rahva suhtes oleks kahtlemata aus, kui presidendikandidaadid tuleks üles seada kuu aega enne valimisi riigikogus. Ning kui parlament ei suuda kolmes voorus presidenti valida ja asi läheb edasi valimiskokku, tuleks ka sealsed täiendavad kandidaadid üles seada mõni nädal enne tegelikke valimisi.

Aus oleks ka suurendada omavalitsuste esindajate hulka valimiskogus, sest pärast haldusreformi on oluliselt vähenenud omavalitsuste hulk, kuid seal valitavate valijameeste suhtarve ei ole muudetud. Valijameeste arvu võiks julgelt korrutada vähemalt kolmega.