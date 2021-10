Lahkunutele mõtlemise ajad

Hingedepäeval, 2. novembril on paljud Eestimaa surnu­aiad imeilusas küünlasäras. Paljud lähevad, süütavad küünla. Küllap paljud ka seisatavad, mõtlevad kõigele heale, mis olnud. Küll on hea, et minnakse, ei unustata. Ja mul on tunne, et ei minda mitte sellepärast, et teised lähevad, vaid et ennast tõmbab sellel ajal armsate haudadele.

Meie eelkäijatel oli hingedeaeg pikk periood mihkli­päevast mardipäevani.

Loe ka Jaan Tammsalu: hirmus ei ole see, kui me sureme, vaid see, kui me pole elanud