Argo Ideon: kui küte on kallis, tuleb loota oma kehasoojusele. Võrratu soojaallikas on ka näiteks kass

Kuidas see eelseisev talv siis valutumalt üle elada? Mina ei usu, et riikide valitsused suudavad kõik hinnatõusud rahvale kompenseerida, see pole ju mõeldav. Aga meie laiuskraadil on ajaloos talve vastu ikka pruugitud käepäraseid vahendeid. Igati mõistlik on näiteks üle vaadata, kas elamises leidub piisavalt sule- ja vatitekke. Kui küte on kallis, tasub säästa omaenda keha tekitatud energiat. Jäise ajastu saabudes tuleb lihtsalt ronida ühe või mitme koheva sõba alla ning sealt nina võimalikult mitte välja pista. Postindustriaalses nüüdismaailmas võidab see, kes hoiab ise oma varbad soojas.