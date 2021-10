Kaelussall päästab külmetamisest

Kaelussalli võib kududa ringselt, aga kes nii pole harjunud, võib selle valmis meisterdada nagu tavalise pika salli ning seejärel kokku õmmelda. Nii on ka lihtsam arvestada, kui pikk see teha, et ikka parasjagu ümber kaela ulatuks ning väga pigistama ei jää.