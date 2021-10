Väike kikkapuu võlub haprusega

Meil kasvav väike kikkapuu (Euonymus nanus) on eripärane, sest ta on igihaljas lehtpõõsas. Tal on väga kitsad ja lühikesed lehed ning kuna need on allapoole rullunud, jääb mulje, justkui oleks tegu okastega.