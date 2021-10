INTERVJUU | Ütled põlispuu, mõtled Hendrik Relve

"Öeldakse, et kirjaniku päev on korda läinud, kui ta on kirjutanud ühe lehekülje; minu päev on õnnestunud, kui olen saanud mõõta ühe suure puu," räägib looduskirjanik ja fotograaf Hendrik Relve.

Toomas Kukk Eesti Loodus