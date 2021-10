Professor Meritsa sõnul võib oodata, et peitunud viirus avaldab mõju senitundmatul moel

Katsed hiirte ja ahvidega on näidanud, et pärast koroonaviiruse põdemist on organismist saanud viiruse prügikast. Viiruse sodi leiab professor Andres Meritsa sõnul südamest, neerudest, kõhunäärmest, sooltest ja mujalt. Professori sõnul saab teiste viiruste pealt järeldada, et ka koroonaviirus jääb pärast läbipõdemist organismi pikemakski ning võib lähiaastatel tekitada praegu senitundmatuid probleeme. "Minul on hirm sellega, et lastele, kes praegu koroona läbi põevad, tuleb aasta või viie pärast mingisugune veidrus, mida hiljem seostatakse sellega, kas ta põdes koroonat või mitte," ütles Merits.