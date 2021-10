Väiketootajd pakuvad poekettidele liiga palju gurmeemoosi, aga tavalist pannkoogimoosi ei jagu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Meil on Eesti tootjate jaoks kaks varianti,” selgitas Rimi Eesti ostudirektor Maris Rannus. „Kui oled alustav väikeettevõtja, siis soovitan pöörduda Talu Toidab poole.” Teine võimalus on pöörduda Rimi kategooriajuhi poole ja sõlmida leping, mis on tootjale natuke keerukam, kuna tuleb tagada suuremad kogused ja vastata tarnenõuetele.

Paljudes Rimi kauplustes on Talu Toidab letid. Neil lettidel müüakse ainult Eesti talude ja väiketöötlejate kaupa. Ostja jaoks ei ole vahet – talukauba eest saab maksta kassas koos muu kaubaga.

Selver otsib aga ise huvitavaid tooteid, mida müüki võtta ja minnakse lausa väiketootja juurde kohapeale.