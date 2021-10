Seda eestlaste lemmiktoitu süüakse aina vähem, eriti nüüd, kus ka hind tõuseb

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kartuli on kõrvale tõrjunud pasta, riis ja tatar, mida on mugavam valmistada ja mida lapsed tihti eelistavad. Sellest on kahju, sest kartul sisaldab rohkesti c-vitamiini, kaaliumi, magneesiumi ja muid vajalikke aineid. Kartuli tarbimise languse üheks oluliseks põhjuseks on ka see, et oluliselt vähem kasvatatakse kartulit kodumajapidamistes.

Kartul on olnud peredele hinna poolest soodne toiduaine. Eelmisel aastal olid kartuli hinnad nii tootjatele kui tarbijatele väga madalad. Sel aastal näeme oluliselt kõrgemaid hindu.