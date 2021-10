Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„No kõige ägedam on ikka viljakoristus, kui kombainiga põllule lähed ja ilus kuldne vili tuleb punkrisse,” ütleb Pille Viies, kes on Indriko talu täisõiguslik perenaine. „Siis näed, et see rohkem kui pool aastat tööd, mis sa teinud oled, pole tühja läinud.”

Kõige kiirem ongi koristusaeg. Pille on siis kombainiga põllul ja tema ema Aivi kuivatis. „Vilja veavad need, kellel parajasti aega on,” ütleb Pille, sest traktori ja käruga põllu ja kuivati vahet sõita on seal peres ju see kõige lihtsam töö, mida oskab igaüks.